Нью-Дели, 6 августа, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Террористы, вооруженные гранатами и автоматическим оружием, совершили нападение на рынок в районе Кокраджхар индийского штата Ассам. Об этом 5 августа сообщает Times of India.

Рынок. Индия

В результате атаки погибло 13, ранено 16 человек. Полицейским удалось уничтожить одного нападавшего, троим боевикам удалось скрыться. Установлено, что нападение совершили сепаратисты из «Национального фронта Бодоленда», выступающие за независимость народности Бодо.

Сообщается, что атака в Кокраджхаре является первым крупным вооруженным конфликтом в штате Ассам с декабря 2014 года.

При этом в других штатах Индии ситуация является гораздо более напряженной. Так, уже вторую неделю продолжаются столкновения между правительственными войсками и сторонниками исламистской группировки «Хизб-уль-Муджахиддин» (террористическая организация, запрещена в России). Общее число убитых в ходе конфликта к вечеру 5 августа составило 55 человек, более трех тысяч человек получили ранения разной степени тяжести.