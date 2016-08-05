Махачкала, 6 августа, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате обстрела из гранатомёта наряда патрульно-постовой службы в Дагестане, передаёт телеканал «Россия 24».

Шамиль Магомедов Горная дорога в Дагестане

Инцидент произошёл вечером 5 августа в селении Карамахи Буйнакского района. Сообщается, что сотрудники полиции досматривали автомобили на трассе. В этот момент неизвестные открыли огонь из гранатомета и автоматического оружия.

По имеющимся данным, ранения получили трое полицейских и один местный житель. К месту происшествия прибыли дополнительные силы полиции. Подробности произошедшего выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе в районе селения Чувек в Хивском районе Дагестана водитель автомобиля, который был остановлен для проверки документов, попытался отобрать у полицейского оружие. В ходе потасовки мужчина получил ранение, от которого позднее скончался.