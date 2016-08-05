Вашингтон, 6 августа, 2016, 01:18 — ИА Регнум. Число сирийских беженцев, прибывающих в Соединенные штаты, в сентябре может превысить 10 тыс. человек. Об этом 5 августа сообщает Fox News, со ссылкой на отчет Госдепартамента.

Беженцы

Согласно отчету, за июль месяц в США прибыло 2340 беженцев из Сирии, всего с сентября прошлого года, который является отчетным месяцем, в стране было размещено 7900 беженцев. Таким образом, в сентябре месяце число вынужденных переселенцев из Сирии в США превысит 10 тыс. человек.

При этом Демократическая и Республиканская партия США имеют диаметрально противоположный взгляд на проблему беженцев. Если для демократов 10 тыс. сирийцев, принимаемых в США — это гуманитарная миссия и заявленная цель, то для республиканцев это угроза национальной безопасности и повод для критики администрации президента Барака Обамы.

Так, республиканец Верн Бьюкенен в четверг призвал американского президента прекратить прием беженцев «во благо национальной безопасности страны»:

«Ваша цель принять 10.000 сирийцев является крайне тревожной. Террористы покидают Сирию под видом беженцев и устраивают террористические атаки на Западе. Благоразумный курсом будет остановить прием беженцев из Сирии в США, пока безопасность американцев не может быть гарантирована», — приводят журналисты слова сенатора.

При этом критики Обамы «слева» заявляют, что США нужно увеличить квоту на прием вынужденных переселенцев из Сирии. По их словам, 10 тыс. беженцев — это «капля в море», которая не может решить проблему.

По данным ООН в результате гражданской войны в Сирии, идущей с 2011 года, беженцами стали 4,5 млн. человек, из них большая часть размещена в лагерях на территорию Ливана, Турции и Иордании.