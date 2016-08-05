Москва, 6 августа, 2016, 01:13 — ИА Регнум. C 6 августа вступил в силу указ президента России Владимира Путина о продлении до конца 2017 года продовольственного эмбарго, введённого в отношении стран, которые применили санкции против России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

В соответствии с указом главы государства до 31 декабря 2017 года продлевается запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США и стран Евросоюза, а также Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Украины и Черногории.

Напомним, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине. Сперва ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки товаров из тех стран, которые ввели санкции против России. С тех пор санкции Запада и российские контрсанкции регулярно продлеваются.