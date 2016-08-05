Вена, 6 августа, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц вызвал турецкого посла для разъяснений в связи с высказываниями главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, передаёт телеканал RT.

tio.ch Мевлют Чавушоглу — Министр иностранных дел Турции

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа Чавушоглу назвал Австрию «столицей радикального расизма» в связи с заявлением канцлера страны Кристиана Керна о том, что он будет выступать за прекращение процесса присоединения Турции к Евросоюзу.

После этого глава австрийского МИД Себастьян Курц рекомендовал руководству Турции поумерить свою риторику и действия. «Анкаре следует более аккуратно относиться к выбору слов и курсу действий, а также делать предварительную работу», — заявил он.

Читайте также: Германия отвергает планы Австрии о блокировке членства Турции в ЕС