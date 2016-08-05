Касабланка, Марокко, 6 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё около 20 пострадали в результате обрушения здания в Касабланке, передаёт Le Site Info.

Касабланка, Марокко

Сообщается, что в обрушившемся четырёхэтажном здании располагалось кафе, где в момент инцидента транслировался футбольный матч и находилось большое число посетителей.

По предварительным данным, шестеро пострадавших получили серьёзные ранения. На месте в настоящее время работают спасатели и медики. Причины и обстоятельства обрушения здания выясняются.