Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 августа, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Легендарный бразильский футболист Пеле не сможет зажечь олимпийский огонь в Рио-де-Жанейро. Об этом сказано в специальном заявлении спортсмена, которое приводит сегодня, 5 августа, AS.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

«Я физически не в состоянии присутствовать на открытии Олимпийских игр. Как бразилец, я прошу, чтобы бог благословил всех тех, кто участвует в этом великом событии», — пишет Пеле, настоящее имя которого — Эдсон Арантис ду Насименту.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи разрешили Пеле принять участие в торжественной церемонии зажжения огня XXXI летних Олимпийских игр. За два дня до этого сообщалось, что с соответствующей просьбой об этом к Пеле обратились глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман.

Напомним, легендарный Пеле до сих пор остается рекордсменом по числу побед в чемпионатах мира по футболу — он трижды выигрывал мировое первенство (в 1958, 1962 и 1970 годах). В свое время никто не бегал по футбольному полю так быстро и много, как Пеле.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится 5 августа на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Она начнется в 2:00 6 августа по московскому времени.