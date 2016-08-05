Никосия, 5 августа, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Несколько тысяч демонстрантов собрались в турецкой части столицы Кипра Никосии, чтобы осудить неудавшийся переворот в Турции 15 июля и выразить поддержку турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, передаёт Daily Mail.

dunyabulteni.ne Флаг Турции на демонстрации.

На площади Ататюрка (Сарайоню) демонстранты, в том числе турки, которые живут в отколовшемся от греческого острова Северном Кипре, скандировали лозунги в поддержку демократии и с именем Эрдогана.

Митингующие развернули 8-метровый баннер с изображением основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в окружении флагов Турции и Турецкой Республики Северного Кипра. Изображения Ататюрка в военной форме и гражданской одежде были также спроецированы на большой экран позади сцены, у которой собрались толпы людей.