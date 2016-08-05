Ницца, Франция, 5 августа, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Из-за теракта в Ницце отменен запланированный на сентябрь чемпионат Европы по шоссейным велогонкам, передаёт Süddeutsche Zeitung.

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Соревнования, которые впервые были открыты для элитных классов, не могут быть проведены по соображениям безопасности, говорит мэр французского города Филипп Прадал.

Гонка должна была состояться с 14 по 18 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия в Ницце в День взятия Бастилии произошла 14 июля. 26 июля во Франции должен был быть отменён режим чрезвычайного положения, введённый после парижских терактов.

Во время национального празднования, после того как отзвучали хлопки фейерверков, в толпе людей внезапно началась паника: неожиданно прямо на гулявших людей поехала грузовая машина, водитель которой открыл огонь.

Полицейские застрелили убийцу: им оказался уроженец Туниса. Позднее в его машине было обнаружено огнестрельное оружие. По последним данным, в ходе теракта погибли не менее 85 человек.