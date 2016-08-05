Москва, 5 августа, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба «Спартак» согласовало двухлетний контракт с тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым. Об этом сегодня, 5 августа, сообщают «Вести» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ушел в отставку. При этом он только в мае этого года подписал с красно-белыми повторный контракт. Причина ухода Аленичева не сообщается.

По данным источника контракт с Бердыевым согласован на два года.

Бердыев в прошлом сезоне привел «Ростов» на второе место в чемпионате России, а ранее выигрывал титул чемптона России с казанским «Рубином».