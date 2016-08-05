Дамаск, 5 августа, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Сирийские повстанцы утверждают, что они близки к прорыву осады правительственных сил Сирии, передаёт Associated Press. Последние взяли в блокаду части города Алеппо, удерживаемые оппозицией. По их словам, повстанцам удалось вернуть контроль над военным колледжем города, расположенным недалеко от осаждённой стратегически важной области.

travelask.ru Алеппо до войны

Заявления об изменениях на сирийском фронте были сделаны в соцсетях двумя экстремистскими фракциями, в том числе отделением «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии, которая известна как «Фронт завоевания Леванты». Боевики продвигаются к колледжу, где в мирное время обучают артиллеристов. Объект расположен в 1,6 км от осаждённых районов оппозиции.

Сирийская обсерватория по правам человека подтвердила захват части объекта. Группа активистов отмечает ожесточённые столкновения, вспыхнувшие в колледже. Потери есть с обеих сторон.

Пресс-служба «Хизбаллы» — ливанской шиитской военизированной группировки, воюющей на стороне армии президента Сирии Башара Асада — опровергла сообщения вооружённой оппозиции.