Уфа, 5 августа, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Жара, жарою, о жаре

Лилия Байгускарова Уфа, 2 августа

1 августа и всю последующую неделю многочисленные СМИ писали об аномально жаркой погоде, установившейся в Башкирии. При температуре выше 32 градусов на региональных и межмуниципальных дорогах для обеспечения сохранности дорожного покрытия вводится ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, с 10 до 22 часов. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил сотрудникам, что в связи с аномальной жарой в администрации введена свободная форма одежды. Работодателям и работникам напомнили, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5°С, руководству предприятий рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 °C — на два часа, при температуре 30,5°С — на четыре часа. Ежедневно совершать молебные пения, «певаемые во время бездождия», благословил духовенство храмов и монастырей митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. По утверждениям СМИ, кратковременный дождь после молебнов о дожде прошел 4 августа в некоторых районах Уфы и Башкирии.

Понабрали кредитов

В этот же день ряд СМИ отметили, кредитная активность жителей республики выросла по сравнению с прошлым годом на 35%, за шесть месяцев было оформлено кредитов на сумму 78 млрд рублей. Об этом сообщает Национальный банк РБ. Вместе с тем выросли и долги по кредитам на 15%, и сейчас общая сумма просроченных платежей составляет 27 млрд рублей. 13 729 семей оформили ипотеку в течение первого полугодия на сумму 19 млрд рублей. На начало июля в финансовых организациях республики было открыто вкладов на сумму почти 320 млрд рублей.

Сезонное уменьшение безработицы

ИА «Башинформ» 1 августа сообщило, что в Башкирии насчитывается сегодня около 40 тыс. вакантных мест, заявленных работодателями в службу занятости республики. Вместе с тем численность официально зарегистрированных безработных в регионе превышает на данный момент 24 тыс. человек. Для сравнения: в начале 2016 года их насчитывалось в республике 26 тыс. Всего на учете в службе занятости состоят сейчас 7,3 тыс. уфимцев, около 6,6 тыс. из которых — безработные.

Нелегалов стало меньше

2 августа некоторые СМИ подняли тему нелегальной миграции. С начала года служба приставов выдворила 299 нелегальных мигрантов, незаконно проживавших на территории Башкирии. В числе депортированных больше всего граждан Узбекистана — 172 человека, почти в три раза меньше жителей Таджикистана — 57. Среди нелегалов были граждане Азербайджана, Киргизии, Турции, Казахстана и Армении, по три гражданина Украины, Молдовы, Нигерии, двое — из Грузии и по одному — из Вьетнама, Палестины и Латвии. По статистике, в этом году ежемесячно выдворяются в среднем 42−43 нелегала. В прошлом году приставы каждый месяц выдворяли в среднем по 49 иностранцев. В этот же день отмечалось, что в Башкирии осудили 39-летнего жителя города Сибай Комилджона Хасанова. Его признали виновным в фиктивной регистрации в своей квартире мигранта. Комилджон Хасанов свою вину признал. По решению суда его оштрафовали на 20 тыс. рублей.

3,5 млрд на дороги

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ» намерено направить 3,46 млрд рублей на ремонт дорог в регионе. На сайте госзакупок опубликована информация о 21 тендере. Госконтракты рассчитаны до 2020 года, а срок завершения работ установлен до 15 декабря текущего года. Заказчик был намерен заплатить максимум 202,2 млн рублей за ремонт участков автомобильной дороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском районе. В 412,4 млн рублей оценили ремонт участков дороги Уфа — Инзер — Белорецк в Белорецком районе, в 225,29 млн рублей — участков дороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе. Максимальная стоимость контракта по ремонту участков автодороги Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе составила 150,37 млн рублей, автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском районе — 307,67 млн рублей.

Стобалльников убавилось на треть

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 2 августа сообщило, что в этом году в Башкирии 41 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов. Это на треть меньше, чем в прошлом году, — тогда было 60 стобалльников. Большая часть получила максимальные результаты по русскому языку — 21 человек. Две уфимские выпускницы сумели набрать «сотки» сразу по двум предметам, причём технической направленности. Обе девушки планируют поступить в московские вузы.

Классика обанкрочивания

3 августа СМИ сообщили, что глава администрации Сибая Халит Сулейманов и экс-директор фирмы «Водоканал» Олег Наздрачев предстали перед судом. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий и подстрекательство к его совершению», «Преднамеренное банкротство и пособничестве в нем», «Легализация денежных средств» и «Незаконное предпринимательство». По материалам дела, МУП «Баймакский водоканал» задолжало платежи, а также работникам зарплату на сумму более 7 млн рублей. В январе 2010 года мэр Баймака Сулейманов изъял у предприятия административные и производственные здания, оборудование и другое имущество на сумму более 15 млн рублей. В итоге организация была обанкрочена. Между тем все изъятое имущество было отдано в аренду новой фирме «Водоканал», которую возглавил Ноздрачев. Стоит отметить, что Баймакский райсуд уже выносил приговор по этому делу, который был отменен судом апелляционной инстанции в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. А на днях суд приговорил Сулейманова и Наздрачева к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому. Кроме того, мэру Сибая дополнительно на два года запрещено занимать муниципальные должности.

Растем, но медленно

«Уфа-пресс» в этот день подчеркнул, что, по данным Росстата, в ПФО естественный прирост наблюдается всего в четырех регионах: Татарии, Башкирии, Удмуртии и Марий Эл. На 22 764 родившихся в этом году в Башкирии приходится 22 157 умерших, в том числе 143 младенца в возрасте до года (1-е место в ПФО). Естественный прирост составляет 607 человек. Для сравнения: в Татарии за полгода людей стало на 3 320 больше, в Удмуртии — на 446, в Марий Эл — на 109. В Башкирии на 6 987 браков пришелся и 6 281 развод. Интересно, что в Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Кировской областях разводов больше, чем браков.

Избитая полицейская

Ряд СМИ 3 августа сообщил, что в Туймазинском районе вечером 3 июля сотрудница местного отдела по делам несовершеннолетних пришла проведать одну из семей, числящихся неблагополучными. Профилактическая работа не состоялась: пьяный отец троих детей накинулся на женщину с кулаками. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». 42-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Переплачиваем и жалуемся

4 августа медиаресурсы сообщали, что за 2015 год в регионе было допущено 9 800 нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жители республики получили 74 млн рублей в ходе перерасчета. Отмечается рост числа обращений граждан с вопросами и жалобами с 16 до 23 тысяч. Чаще всего вопросы связаны с неверным расчетом платы за услуги. Число обращений по этому вопросу выросло втрое в течение трех лет.

В небе над Сирией

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день напомнила, что в понедельник, 1 августа, в интернете появилось страшное известие: в Сирии потерпел крушение вертолет Ми-8, перевозивший гуманитарную помощь жителям города Алеппо. Позже СМИ сообщили: три члена экипажа, два офицера из российского Центра примирения враждующих сторон — погибли. Командир воздушного судна, 33-летний Роман Павлов, родился и вырос в Уфе. В Башкирии остались его родители и младший брат. В Сирию Роман Павлов приехал за 5 дней до трагедии. По данным Минобороны РФ, вертолет сбили над районом, контролируемым террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая не прекращает свои атаки на протяжении нескольких месяцев. Экипаж назвали героями — летчики до последнего момента уводили дымящуюся машину от жилых поселений.

Снова о климате

4 августа СМИ отмечали, что Башкирия вошла в топ-20 регионов, привлекательных для инвесторов. Обойдя Челябинскую область, Башкирия заняла в рейтинге 16-е место — хорошие позиции, учитывая, что до этого регион не попадал в поле зрения экспертов. За основу взяты новости, опубликованные в июне 2016 года. Министр экономического развития РБ Сергей Новиков заявил, что есть определенные результаты: улучшается бизнес-климат в регионе.

Семь тысяч бутылок незаконного алкоголя

5 августа «Уфа1» сообщил, что сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с инспекторами ГИБДД МВД в Уфимском районе остановили две «газели» со спиртным иностранного производства. На момент проверки около 7 тыс. бутылок были без акцизных марок. Двое уроженцев ближнего зарубежья пытались провезти в Уфу свыше 560 ящиков нелегального алкоголя. Предположительно, водка предназначалась для розничной продажи.

Успеем?

«UfaTime» в этот день рассказал, что за 7 месяцев 2016 года в Башкирии завершен капитальный ремонт 409 многоквартирных домов общей площадью 1,3 млн кв. метров. В частности, в Уфе отремонтировано 192 многоквартирных дома, в северных районах Башкирии — 124, в южных — 93. Сейчас работы ведутся еще в 584 многоквартирных домах. Всего в 2016 году в Башкирии планируется отремонтировать 1 063 дома общей площадью 4,1 млн кв. метров. Общая стоимость работ составляет 2,5 млрд рублей — это средства собственников квартир и муниципальных бюджетов.

Навстречу выборам

Ряд СМИ 5 августа сообщил, что избирательные комиссии Башкирии начали выдавать открепительные удостоверения для единого дня голосования 18 сентября. Документ можно будет получить по месту жительства до 6 сентября текущего года. В участковых избирательных комиссиях его выдают с 7 по 17 сентября. Как сообщили в ЦИК РБ, все избирательные комиссии в рабочие дни открыты с 9 до 20 часов, в выходные — 9 до 13 часов.