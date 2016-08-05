Калининград, 5 августа, 2016, 22:48 — ИА Регнум. В Калининградской области задержана крупная партия контрабандных сигарет, направлявшаяся в Литву. Как сообщили сегодня, 5 августа, корреспонденту ИА REGNUM в пограничном управлении ФСБ России по Калининградской области, по документам, внутри прицепа должны были находиться стройматериалы.

Пограничное управление ФСБ Задержанные калининградскими пограничниками сигареты

Грузовой автомобиль «МАН» следовал в Литву, за рулём находился 52-летний житель Калининградской области.

При прохождении пограничного контроля поведение водителя и состояние пломб грузового отсека вызвали подозрение у пограничного наряда, в связи с чем транспортное средство было направлено на дополнительный досмотр.

В результате досмотра было обнаружено около 1000 коробок (500 000 пачек) табачной продукции различных марок. Предварительная стоимость контрабандного груза составила около 13 миллионов рублей.

Транспортное средство и груз задержаны и помещены на склад временного хранения. Возбуждено уголовное дело по ст 200.2 УК РФ («Контрабанда табачных изделий»).

ИА REGNUM уточняет, что за семь месяцев 2016 года в пограничных пунктах пропуска в Калининградской области было пресечено четыре факта табачной контрабанды. Стоимость груза в каждом случае превышала суммы в 10−15 миллионов рублей.

Например, в июле 2016 года в пункте пропуска Чернышевское-Кибартай россиян пытался вывезти в Литву более 600 000 пачек сигарет. Всего же за 2016 год была выявлена и пресечена контрабанда табачных изделий на сумму свыше 50 миллионов рублей.