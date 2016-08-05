Ставрополь, 6 августа, 2016, 00:14 — ИА Регнум.



tuku.cn Птицы

6 августа в Пятигорске в седьмой раз стартует главное молодёжное событие года округа ­ — Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы форума.

В этом году за гранты поборются более 2,5 тысячи авторов молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. Всего для участия в форуме из регионов СКФО было направлено рекордное количество заявок — 5328. Из них выбрано 2,5 тысячи лучших.

Участниками форума в этом году станут 120 представителей других субъектов России, а также гостей из Южной Осетии и Грузии.

Темой «Машука-2016» станет объявленный в стране Год российского кино.

Сегодня в церемонии открытия примут участие Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, ожидается участие руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов. С форумчанами пообщаются и главы субъектов округа.

Участники форума смогут традиционно пообщаться с ведущими российскими политиками, общественными деятелями и бизнесменами, спортсменами и звёздами шоу-бизнеса; поучаствовать в тематических тренингах, пресс-конференциях; посетить ярмарку-презентацию реализованных проектов участников прошлых лет, деловые игры.

Темами встреч станут «Социальное предпринимательство», «Бизнес-пространство», «Молодежное творчество», «Информационная среда», «Молодежное лидерство» и «Гражданское общество».

Авторы проектов смогут их представить во время публичной защиты. В качестве основных экспертов выступят крупнейшие работодатели регионов округа.

Лучшие из них получат 125 грантов. Для юридических лиц предусмотрено 20 грантов по 2,5 миллиона рублей, для физических лиц — 75 грантов по 300 тысяч рублей, 20 грантов по 400 тысяч рублей и 10 грантов по 500 тысяч рублей.

Впервые на форум приедут и молодые люди без проектов, главной задачей которых на «Машуке» станет повышение личной конкурентоспособности и эффективности.

Завершит свою работу «Машук» 19 августа.

«Машук-2016» — социально-образовательный проект, направленный на выявление и поддержку инициатив активных молодых граждан и проектных команд СКФО в области экономики, права, политики, журналистики, науки, инноваций, информационных технологий, гражданского общества, искусства, культуры, добровольчества и здорового образа жизни.