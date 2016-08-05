Бразилиа, 5 августа, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Спортивный лучник из Республики Корея Ким У Чжин установил новый мировой рекорд ещё до официального открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает Reuters.

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Сообщается, что в квалификации Олимпиады в Рио, которая состоялась ещё до официального открытия Игр, Ким У Чжин набрал 700 очков в индивидуальном первенстве. Это новый мировой рекорд.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд принадлежит также выходцу из Южной Кореи — Им Тон Хюну, который на Играх в Лондоне набрал 699 очков, и также на квалификации.

Ким У Чжин не спешит праздновать установленный им новый мировой рекорд. Он подчеркивает, что главная цель на Олимпиаде — это выиграть золотую медаль.

Лучник рассказал, что он много тренировался и показал свой лучший результат в предварительном раунде. Однако, он хочет сосредоточиться на завтрашнем дне, когда его снова ждут состязания.