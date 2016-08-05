Берлин, 5 августа, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер противится призывам Австрии прекратить переговоры с Турцией о её вступлении в Европейский союз, пишет Reuters. Глава немецкого МИД считает, что блоку необходимо более обширно подумать о том, как сформулировать свои отношения с Анкарой в трудные времена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Штайнмайер говорит, что близкие политические, экономические и человеческие связи означают, что обе стороны, как соседи, должны найти путь вперёд. Член СДПГ призывает не зацикливаться исключительно на сроках проведения переговоров о присоединении. Последние, по его словам, «практически зашли в тупик».

«Для меня имеет решающее значение другой вопрос, а именно вопрос о том, как управлять отношениями с Турцией в этой сложной ситуации, и что мы можем сделать для тех, кто был арестован, — добавил дипломат. Под арестованными Штайнмайер подразумевает задержанных подозреваемых в попытке государственного переворота в Турции 15 июля.