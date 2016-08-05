Тегеран, 5 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран полностью запретили в стране игру Pokemon GO из соображений безопасности. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Сообщается, что Высший совет виртуального пространства Ирана, который осуществляет надзор за активностью граждан исламской республики в интернете, полностью запретил игру Pokemon GO на территории страны. Таким образом, Иран стал первой страной в мире, которая полностью запретила игру Pokemon GO.

Стоит отметить, что игру Pokemon GO посчитали довольно опасной уже в нескольких странах, в частности в Индонезии. Там полицейским запретили в нее играть, находясь при исполнении.

Дело в том, что разработчики Pokemon GO (компания Niantic Labs, которая является стартапом Google) прямо предупреждают в пользовательском соглашении, которое обычно никто не читает, что сотрудничают с государственными структурами и частными компаниями и могут раскрыть перед ними любую информацию о пользователе игры Pokemon GO.

Особенность игры состоит в том, что она использует технологию дополненной реальности. Приложение Pokemon GO получает доступ ко всем мультимедиаустройствам смартфона — фото‑ и видеокамеры, микрофон, GPS, гироскоп, а также к подключаемым устройствам, в том числе USB. Вся информация, полученная с них, может попасть к третьим лицам.