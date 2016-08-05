Невинномысск, Ставропольский край, 5 августа, 2016, 22:10 — ИА Регнум.



roscosmos.ru Фотография Рио-де-Жанейро, сделанная космонавтом «Роскосмоса» Олегом Скрипочкой с борта МКС за несколько часов до старта Олимпийских игр — 2016

Российский космонавт Олег Скрипочка сфотографировал с борта Международной космической станции Рио-де-Жанейро накануне открытия летних Олимпийских игр.

«Сегодня космонавт Олег Скрипочка с борта Международной космической станции сделал фотографию Рио-де-Жанейро, где через несколько часов стартуют летние Олимпийские игры 2016 года», — гласит подпись под фотографией, опубликованной на странице Роскосмоса.

«Экипаж МКС, как и миллионы людей на Земле, будет смотреть открытие Олимпиады в Рио, но не в прямом эфире, а в записи. Кроме того, космонавты и астронавты смогут болеть за олимпийские сборные своих стран, ведь на орбиту будут отправляться специально сформированные «дневники Олимпиады», — сообщает также Роскосмос. На фотографии отчетливо видны очертания Рио и даже волны в Атлантическом океане, однако не видно волнения и атмосферы праздника, которые сейчас охватывают этот город.

Снимок сделан пять часов назад. За это время он успел собрать более 7 тыс. просмотров и массу комментариев.

«Вода здесь отличная! А песок на пляжах #copacabana и#ipanemabeach белоснежен и пушист! В общем больше позитива и удачи нашим на #олимпиада2016», — гласит один из комментариев в сети Инстаграм.

Напомним, уроженец города Невинномысска Ставропольского края, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка находится в своей второй космической экспедиции с 19 марта 2016 года вместе с другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Экспедиция продлится 173 дня.

Отметим, что двумя днями ранее Скрипочка запечатлел из космоса один из 16 рассветов, которые встречают «жители» Международной космической станции за сутки. А ранее Роскосмос разместил снимок Северо-Американского континента, высочайшего в Европе вулкана Этны, процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией и другие фотографии Земли, сделанные из космоса Олегом Скрипочкой.

Церемония открытия летних Олимпийских игр состоится на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро сегодня, в ночь на 6 августа. В связи со сложностями в экономике Бразилии церемония не должна быть дорогостоящей. К участию в Олимпиаде готовятся около 300 российских спортсменов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры — 2016 спортсменов, пойманных ранее на допинге.