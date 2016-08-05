Эль-Кувейт, 5 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. В Кувейте задержали филиппинку по обвинению в присоединении к запрещённой в России структуре «Исламское государство» и планировании атаки в арабской стране, передаёт ABC News.

The home of Fixers on Flickr Женщина в никабе

Проправительственное Кувейтское новостное агентство объявило об аресте поздно ночью 5 августа, опубликовав фотографию женщины в чёрном абае — длинном традиционном арабском платье.

В заявлении МВД Кувейта говорится, что «женщина призналась, что она хотела исполнить теракт, как только она сможет». Информация о личности подозреваемой скрывается.

Богатая нефтью страна Персидского залива уже являлась целью атак ИГИЛ (запрещена в РФ). Год назад в месяц Рамадан террорист — смертник подорвал себя, убив 27 человек и ранив ещё 227 других.