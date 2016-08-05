Калуга, 5 августа, 2016, 21:30 — ИА Регнум.



40.mchs.gov.ru В калужском регтоне проводится информирование населения по соблюдению правил и мер пожарной безопасности

В связи с аномально жаркой погодой в Калужской области введен режим «повышенная готовность» с развертыванием оперативного штаба по контролю за пожароопасной обстановкой, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области.

В условиях повышенного уровня дневных температур на территории Калужской области характерны основные риски возникновения природных пожаров. Так, в лесах на территории шести муниципальных образований (Мосальский, Юхновский, Износковский, Жиздринский, Хвастовичский и Людиновский) наблюдается 4 класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность).

На данный момент, по итогам авиационных разведок, очаги природных пожаров не обнаружены. В области, ежедневно проводимые замеры воздуха показывают, что отсутствует превышение норм содержания предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Калужской области в постоянном режиме через органы повседневного управления проводится мониторинг лесопожарной обстановки посредством 11 пожарных наблюдательных вышек и 10 видеокамер.

В период действия особого противопожарного режима запрещен въезд в хвойные леса. В целях обеспечения мер пожарной безопасности запрещено разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

Проводится в активной фазе информирование населения по соблюдению правил и мер безопасности, патрулирование пожароопасных районов и водных объектов — ежедневно задействованы 15 оперативных групп с участием представителей МВД России, администраций муниципальных образований и других ведомств