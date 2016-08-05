Минск, 5 августа, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина и посол Польши в постсоветской республике Конрад Павлик встретились 5 августа, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Советский плакат в память об освободительном походе Красной армии в Западную Белоруссию 17 сентября 1939 года

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-польских отношений», — сказано в кратком официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Минске впервые пройдёт праздник польской культуры. До этого, 3 августа, Минск посетила парламентская делегация Польши, а ещё ранее — глава МИД Польши Витольд Ващиковский и другие представители официальной Варшавы. Представители официального Минска, в свою очередь, посещали Варшаву, но без провокационных заявлений. В 2016 году контакты между властями Белоруссии и Польши резко активизировались, чему способствовала длительная подготовительная работа и благоприятные возможности, появившиеся в связи с разворотом официального Минска на Запад и ротацией политических элит в Варшаве.