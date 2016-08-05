Анкара, 5 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Турецкие органы безопасности арестовали одну гражданку Германии в рамках мер против предполагаемых заговорщиков и организаторов военного переворота в Турции, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Об инциденте доложили в министерство иностранных дел Германии, говорит пресс-секретарь по запросу из Берлина. Представитель МИД таким образом подтвердил информацию немецких СМИ: WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, ссылавшихся на правительственные круги ФРГ.

Причина ареста — подозрение в принадлежности к движению «Хизмет» проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего турецкое правительство подозревает в организации неудачной попытки государственного переворота 15 июля.