Москва, 5 августа, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, мировая рекордсменка Елена Исинбаева подтвердила информацию о том, что она может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Об этом сегодня, 5 августа, сообщает телеканал RT.

Marco Paköeningrat Елена Исимбаева

Исинбаева заявила, что пока ещё рано говорить, что она может возглавить ВФЛА, но она уже задумалась над тем, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации.

«А сейчас, я считаю, наступило очень важное время для нашей сборной! Мы все должны думать о том, чтобы наши ребята успешно выступили, я призываю всех всей душой болеть за нашу сборную», — подчеркнула Исинбаева, имея в виду начала XXXI летних Олимпийских игр.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Исинбаева может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ВФЛА.

Известно, что дату выборов президента ВФЛА назначит президиум Федерации, следующее заседание которого намечено на сентябрь этого года — после Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро.

Напомним, ВФЛА была полностью дисквалифицирована Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Все российские легкоатлеты были отстранены от международных соревнований, в том числе от Олимпийский игр, в том числе — Исинбаева.

На Олимпиаде выступит только одна легкоатлетка из России — Дарья Клишина.