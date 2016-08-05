Тверь, 5 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Организовать в Тверской области институт выездных приемных губернатора, на базе которых будет вестись работа с обращениями граждан на местах, — с таким предложением выступили ветеранские общественные организации. Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя идею поддержал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

«Думаю, создадим такое подразделение на основе отдела по работе с обращениями граждан, который действует в правительстве области», — сказал руководитель региона.

Как ожидается, создание института выездных приемных позволит более оперативно решать актуальные для граждан и территорий вопросы, наладить обратную связь с районами.

Игорь Руденя отметил, что при участии ветеранских организаций возможно актуализировать общественные советы, которые позволят более продуктивно решать задачи в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, воспитании подрастающего поколения. «У нас очень мощное ветеранское движение. Это свидетельствует о вашем неравнодушии, активной гражданской позиции. Общественные организации принимают деятельное участие в вопросах развития ЖКХ, здравоохранения, образования, ремонта дорог», — заявил Игорь Руденя.

Председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального района Твери Екатерина Глебова отметила, что прямое общение с главой региона очень важно для воплощения инициатив: «Мы хотели обратную связь с руководством области. Мы ее получили. Это первый шаг со стороны Игоря Михайловича Рудени. Я думаю, наше общение будет продолжено, и мы найдем точки соприкосновения».