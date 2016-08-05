Минск, 5 августа, 2016, 21:14 — ИА Регнум. В Минске 6 августа впервые пройдёт праздник польской культуры, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Польские мотивы

Власти города пригласили минчан и гостей «окунуться в незабываемую атмосферу праздника польской культуры». Их вниманию будут представлены коллективы художественной самодеятельности и ярмарка народных мастеров. Объекты торговли прекратят работу за час до полуночи.

Развлекать в субботу будут ансамбль польской песни «Польскае рэха Астраўца» («Польское эхо Островца»), танцевальный коллектив «Крэсовэ забавы» («Провинциальные забавы»), образцовый ансамбль польской песни и танца «Ютшэнка», народный ансамбль польской песни и танца «Лехіці», народный вокальный ансамбль «Крэсовяцы», ансамбль польской песни «Ивенчанка», любительское объединение представителей национальных культур «Шматгалоссе», а также индивидуальные исполнители. Кроме того, публике будет представлен «музыкальный эксперимент «Джаз — Шопен». Евгений Владимиров продемонстрирует сочетание джаза с мелодиями польского композитора Фредерика Шопена.

На ярмарку заявлены более 30 мастеров и народных умельцев из Гродненской и Минской областей, а также Минска. Покупателям будут предложены изделия из текстиля, шерсти, керамики, дерева, соломки, лозы и бисера, самотканые пояса и вышивка, развивающие игрушки ручной работы, а также куклы-обереги .

Ремесленники проведут творческие мастер-классы. Вероятно, они будут интересны не только исследователям неоязычества .

«Кроме того, уникальную экспозицию «Белорусы в составе Войска Польского» представит известный коллекционер Игорь Бабицкий. Коллекцию денежных знаков и монет времен Речи Посполитой выставит нумизмат Иосиф Судник. Со своей экспозицией в ярмарке будет участвовать Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, — проинформировал Мингорисполком. — Также гости праздника смогут продегустировать знаменитые польские супы фляки, журек и такие блюда национальной кухни, как бигос, голенка, голубцы по-польски».

Мингорисполком запланировал провести в августе ещё три праздника национальных культур: Кореи, Украины и Грузии. Напомним, Александр Лукашенко объявил 2016 год «годом культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году контакты между властями Белоруссии и Польши резко активизировались. Впервые за многие годы постсоветскую республику посетили глава МИД Польши и другие высокопоставленные чиновники, а также делегация польского парламента.