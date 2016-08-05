Киев, 5 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2016 года НАК «Нафтогаз Украины» получил прибыль в размере более 20 млрд грн (806 млн долл). Об этом 5 августа на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

По его словам, в этом году НАК «Нафтогаз» впервые не получает финансовую помощь на компенсацию разницы в тарифах на тепло. «В 2016 году «Нафтогаз» впервые с 2006 года вообще не получает поддержки от государства в виде компенсации разницы в тарифах на тепло. Уже по итогам первого полугодия «Нафтогаз» выйдет на прибыль более 20 млрд грн», — пишет Гройсман.

Он пояснил, что высокая прибыль «Нафтогаза» получена от транзита природного газа из России и установления рыночной цены на газ для украинских потребителей. «Ее основание составит прибыль от транзита газа, которая ранее полностью «съедалась» из-за заниженной цены на газ», — сказал Гройсман.

Премьер также проинформировал, что до конца 2016 года «Нафтогаз» планирует перечислить в бюджет более 60 млрд грн (2 млрд 419 млн долл) налогов, что не только покроет затраты на выплату субсидий, но и позволит профинансировать часть других социальных выплат.

Напомним, в 2015 году «Нафтогаз» увеличил чистый доход на 51%. Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам минувшего года составила 12,5 млрд грн (504 млн долл), тогда как в 2014 году НАК получил валовой убыток в размере 10,97 млрд грн (442 млн долл).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2016 года украинское правительство подняло стоимость тысячи кубометров газа для внутренних потребителей до 6879 гривен (277 долл). После этого 9 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение повысить тарифы на тепло и горячую воду. Так, с 1 июля на Украине почти в два раза выросли тарифы на отопление и горячее водоснабжение. К примеру, средний тариф за отопление по Украине повышается с 650 грн (26,1 долл.) до 1043 грн (42 долл.) за 1 Гкал, а в отдельных регионах — до 1600 грн (64,5 долл.). Цена зависит от компании — поставщика услуг. Цена 1 кубометра горячей воды выросла с 41−48 грн (1,6 —, 93 долл.) до 72−87 грн (2,9 — 3,5 долл.) в зависимости от региона и наличия полотенцесушителя. Также был повышен до 2% от минимальной заработной платы налог на недвижимость. Его платят собственники жилья, площадь которого превышает 60 кв. м — для квартир и 120 кв. м — для домов.