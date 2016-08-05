Йошкар-Ола, 5 августа, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Инфляция в Марий Эл по итогам июля составила 0,4%. С начала года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца максимальный темп роста цен наблюдается в группе алкогольных напитков, он составил 1,5%. На 1,4% в июле подорожали услуги. Продовольственная инфляция составила 0,5%. В группе непродовольственных товаров зафиксирована дефляция в размере 0,3%.

С начала года наиболее высокий уровень инфляции наблюдается в группе также алкогольных напитков, который составляет 6,2%. Продовольственные товары без учета алкогольных напитков подорожали с начала года на 3,9%. Наименее значительно подорожали услуги — на 3,7%.

Лидером роста в Марий Эл в течение июля стал, как и во многих регионах, картофель, подорожав на 22%, также значительно выросла стоимость свежей белокочанной капусты — на 17% и свеклы столовой — на 11%. Мед пчелиный натуральный подорожал на 5%.

Цена ряда продовольственных товаров выросла на 3−4%: молоко цельное питьевое пастеризованное 2,5−3,2% жирности, консервы фруктово-ягодные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, глазированные шоколадом конфеты, горох и фасоль, крупа гречневая-ядрица и сухофрукты.

В диапазоне 1−2% увеличилась стоимость охлажденных и мороженых кур, кулинарных изделий из птицы, охлажденной и мороженой рыбы лососевых пород, рыбных пресервов, масла подсолнечного, молока сгущенного с сахаром, консервов томатных, карамели, чая черного байхового, поваренной соли, перца черного горошком, сухих супов в пакетах и овсяных хлопьев «Геркулес».

В группе непродовольственных товаров наиболее заметно — на 2−3% — подорожали товары для детей школьного возраста, в частности одежда и обувь.

В группе медицинских товаров и лекарственных средств на 2% подорожали корригирующие очки, аспирин и анальгин отечественного производства.

Значительно — на 17% — на территории Марий Эл подорожал уголь при расчете за тонну.

В сфере транспортных услуг на 7% выросла стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда при расчете на 100 км пути.

Объем платы за услуги ЖКХ увеличился на 1−9%. Так, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для собственников подорожало на 1,3%, отопление — на 3%, водоснабжение — на 4,2%, водоотведение — на 5,3%, электроэнергия — на 7%, газ в баллонах и по счетчику — на 9%.

В сфере образовательных услуг на 13% выросла стоимость занятий на курсах иностранного языка, в сфере туристических услуг на 12% подорожало пребывание в санатории.

Кроме того, на 6% в течение месяца выросла стоимость билета в кинотеатры в Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем тарифы на услуги ЖКХ в России в июле выросли на 4,1%. По данным Росстата, наиболее значительно увеличились тарифы на водоотведение — на 7,4%, отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроэнергию — на 4,7−5,8%Наибольший прирост тарифов на коммунальные услуги отмечался в Севастополе и Республике Крым — с 13,0% и 12,4% соответственно, Новгородской области — 10,9% и Алтайском крае — 9,3%.

В течение года стоимость услуг ЖКХ в России в среднем выросла на 6%.