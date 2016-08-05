Ереван, 5 августа, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT пишет, что объявленный президентом Армении Сержем Саргсяном план создания в ближайшие месяцы «правительства национального согласия» означает готовящуюся отставку действующего премьер-министра Армении Овика Абрамяна.

Пая Йованович. Предатель

Такое решение президента Армении OSTKRAFT считает связанным с утратой доверия по отношению к Овику Абрамяну, который ещё до «апрельской войны» в Нагорном Карабахе 2016 года назывался в качестве руководителя «заговора» против Сержа Саргсяна, ставящего своей целью его отстранение от власти. Высказывались подозрения, что пассивность правительства Абрамяна в деле перевооружения армянской армии, и в том числе срыв работы по подготовке номенклатуры необходимых вооружений, предназначенных к закупке в России, были скоординированы с сознательным пренебрежением к исполнению своих служебных обязанностей со стороны ряда лиц в высшем генералитете Армении, проигнорировавших предупреждения России о подготовке наступления в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. Во время беспорядков в Ереване во второй половине июля 2016 года О. Абрамян надеялся выступить в качестве «третьей силы», чтобы стать бенефициаром ослабления власти С. Саргсяна, но был принуждён к прямому публичному осуждению захватчиков полка полиции.

«Скамейка запасных» Сержа Саргсяна, способных занять должность премьер-министра, крайне коротка: по большому счёту, соответствует этой должности только экс-премьер и экс-посол в США Тигран Саркисян. Самого же О. Абрамяна ожидает в лучшем случае должность посла Армении в Москве, которая все последние годы использовалась в качестве «политической пенсии» для ереванских политиков.