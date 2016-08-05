Чебоксары, 5 августа, 2016, 20:22 — ИА Регнум. В Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Вурнарского района Леонида Николаева. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

cap.ru Сентябрь, 2015 год. Строительство стадиона в Вурнарах

Дело касается строительства футбольного поля на базе стадиона МАО УДОД «ДЮСШ Вурнарская». Ведомство установило, что, несмотря на отсутствие средств в муниципальном бюджете, 16 октября 2014 года главой администрации заключен контракт с победителем аукциона на строительство стадиона стоимостью 30 млн рублей. По данным прокуратуры, 20 октября в нарушение требований федерального закона о контрактной системе было заключено допсоглашение о приостановлении работ в связи с недостаточностью средств.

Зная о том, что работы не выполнены, подозреваемый подписал акты, содержащие ложные сведения об объёме выполненных работ, на сумму 807 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно, говорится в релизе. На основании указанных документов были перечислены деньги. По данным прокуратуры, фактически оплаченные работы были выполнены «значительно позднее и на сумму 1 923 195 рублей» — «таким образом, причинен материальный ущерб на сумму не менее 883 805 рублей».

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.

В СУСК по Чувашии подтвердили возбуждение уголовного дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведена судебная строительно-техническая экспертиза, подтвердившая выводы следствия относительно обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о назначении других необходимых экспертиз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года под домашний арест был помещён глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров. Его подозревают в превышении должностных полномочий, дело касается строительства школы в деревне Яныши стоимостью порядка 287,7 млн рублей. Широчайшей известностью данное строительство обязано тому, что построена школа на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева. Школьный дворец затмил по своему размаху действующую в Янышах стандартную школу, в которой даже при всей ее скромности — недокомплект учеников. В июне был вынесен приговор бывшему главе администрации города Шумерля Андрею Броницыну, которого признали виновным в превышении полномочий, оценив ущерб в 1,5 млн рублей. В связи с амнистией он освобожден от наказания.

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Также в июне фигурантом уголовного дела стал бывший глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ). Как полагают правоохранители, будучи главой администрации, он «не предпринял должных мер по взысканию ущерба, нанесенного преступными действиями ранее осужденной экс-начальницы управления земельных и имущественных отношений администрации».

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