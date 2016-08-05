Анкара, 5 августа, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Турецкие планы по реструктуризации своих вооружённых сил направлены на устранение возможности очередной попытки переворота, передаёт Reuters. Изменения будут осуществляться в соответствии со структурой и в духе НАТО, заявил министр обороны Турции Фикри Ишик.

Военнослужащие Османской империи

«Реструктуризация призвана ликвидировать механизм, который инсценировал шесть малых и больших переворотов в течение последних 60 лет. Шаги, которые мы проводим … идеально подходят структуре и духу НАТО», — добавил Ишик.

В рамках реформы командиры воздушных, сухопутных и военно-морских сил будут лично отчитываться перед министром обороны. Бывшие военные и оппозиционные политики предупреждают, что изменения нарушат субординацию.