Пермь, 5 августа, 2016, 19:57 — ИА Регнум. В Перми осуждены распространители поддельных купюр Банка России. Приговор вынесен в отношении троих молодых людей, обвиняемых в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег в составе организованной группы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермской области.

Инвалидное кресло

В ведомстве подчеркнули, что дело в отношении каждого фигуранта рассматривалось отдельно.

По версии следствия, в Москве злоумышленники приобрели около 320 пятитысячных банкнот за половинную стоимость. Фальшивые деньги сбывались на территории Перми в небольших магазинах и павильонах, где отсутствовали детекторы определения подлинности купюр. «Фальшивки отличались высоким качеством, именно поэтому не каждый сотрудник торговой точки мог сразу распознать обман», — подчеркнули в пресс-службе.

Организация группы принадлежит 26-летниму инвалиду первой группы, передвигающемуся в коляске, который получил травму в результате ДТП. Следователи утверждают, что роли между участниками преступления были четко распределены: один из них отвечал за транспортировку, другой — за сбыт. Организатор преступной группы не только координировал их действия, но вёл учёт реализованных купюр, распределял между подельниками вырученные денежные средства.

В ходе обыска изъято 100 поддельных пятитысячных купюр. Кроме этого, были обнаружены 270 тысяч рублей, вырученные за сбыт фальшивок.

Все фигуранты признаны виновными в инкриминируемых им деяниях. Организатору группы назначено восемь лет условно. При вынесении наказания суд учёл его физическое состояние и то, что он нуждается в постоянном уходе. Остальные участники приговорены к семи и 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафам в размере 500 тысяч рублей.

Подчеркнем, что изготовление и сбыт фальшивых купюр в составе организованной группы наказываются лишением свободы до 15 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.

Отметим, что весной 2015 года в Пермском крае в оборот вброшено самое большое за последние несколько лет количество поддельных банкнот достоинством 1000 и 5000 рублей. Злоумышленники сбывали их в магазинах, кафе, аптеках, АЗС, салонах сотовой связи. Фальшивки тоже отличались высоким качеством. На подделках были имитированы водяные знаки, «ныряющая нить», микроперфорация. Они соответствовали размеру, форме, цвету настоящих денег. Пермская полиция даже была вынуждена перечислить серийные номера поддельных купюр. Таких номеров на подделках тысячных купюр насчитывалось 17, а на пятитысячных фальшивках — 15.

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