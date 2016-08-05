Киев, 5 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум.



Железнодорожные пути

Киев предложил ДНР восстановить пассажирские железнодорожные перевозки, в частности украинская сторона хочет открыть железнодорожное сообщение с Мариуполем и Константиновкой (Донетчина, под контролем Украины). Об этом сегодня, 5 августа, на пресс-конференции в Донецке заявил и.о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко, передает ДАН.

«Мы открыли перегон Никитовка — Майорск. Нам сделали предложение открыть на Мариуполь. Украинская сторона нам делает предложение запустить электричку в Константиновку», — сказал Андриенко.

В то же время он затруднился назвать возможные сроки восстановления железнодорожного сообщения, поскольку «Украина препятствует восстановлению ж/д перегонов республики».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш рассказал, что украинское правительство рассматривает возможность запуска пассажирского ж/д сообщения с Донецком и Луганском. «Варианты, как восстановить пассажирское железнодорожное сообщение, рассматриваются. У нас ведь есть не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные. Уголь, пусть и с некоторыми проблемами, все же идет с неподконтрольной территории», — сказал Черныш.