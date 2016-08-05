Донецк, 5 августа, 2016, 19:51 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине в результате боевых действий погибли трое бойцов ДНР, еще двое получили ранения. Об этом сегодня, 5 августа, заявил командующий оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Денис Синенков, передает ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня. 1916

«Среди мирного населения двое погибли и восемь человек получили ранения… За неделю огнем украинской артиллерии разрушено и повреждено 47 домостроений в населенных пунктах: Горловка, Зайцево, Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Докучаевск, Старомихайловка, Коминтерново, Саханка и Минеральное», — сказал Синенков.

Он уточнил, что подразделения ВСУ более 3800 раз обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Ясиноватая, Спартак, Горловка, Тельманово, Докучаевск, Саханка и Коминтерново. Синенков сообщил, что украинские войска продолжают стягивать войска в Донбасс. В частности, на Горловском направлении разведка ДНР выявила до батареи гаубиц «Акация» калибром 152 мм, около взвода 122-мм орудий Д-30, две батареи минометов калибра 120 мм и две танковые роты. Под Донецком выявлены взвод артустановок «Акация», минометная батарея 120 мм и до танковой роты. На Мариупольском направлении обнаружено до взвода РСЗО «Град», около двух батарей 152-мм САУ «Акация», две минометные батареи калибра 120 мм и 200 человек личного состава ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь 5 августа пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой информирует, что за прошедшую неделю на Донетчине в результате боев погибли шесть человек (двое мирных жителей и четверо военнослужащих ДНР), 15 получили ранения (семеро гражданских и восемь военнослужащих). «С 30 июля по 5 августа на территории ДНР погибли шесть человек», — говорится в сообщении.

Справка: в данные аппарата включены все случаи, связанные с войной в регионе. По последним данным аппарата омбудсмена, с начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4153 человека, в том числе 73 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате боевых действий двое солдат ВСУ получили ранения. «За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших наших военнослужащих нет, однако двое воинов получили ранения», — сказал Лысенко.