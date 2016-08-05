Пермь, 5 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Пермский краевой суд сократил более чем на месяц содержание под стражей министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате краевого суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По постановлению апелляционной инстанции, куда была подана жалоба подозреваемого, министр будет находиться в СИЗО Перми не до 1 ноября, а до 4 октября 2016 года. Просьба защиты о переводе предполагаемого преступника под домашний арест осталась без удовлетворения так же, как и жалоба Балуева о незаконности продления ему ареста.

Как и прежде, Балуев утверждал, что, находясь на свободе, не сможет повлиять на ход расследования, а скрываться от следствия и суда он не намерен. Причины сокращения срока ареста, по-видимому, будут названы в резолютивной части решения суда.

Напомним, что Евгений Балуев был задержан 4 июня в аэропорту «Большое Савино» Перми, а через два дня Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Министр подозревается в хищении более 30 млн рублей при строительстве новых офисов МФЦ. Кроме него в открытом уголовном деле проходят еще трое подозреваемых: руководитель МФЦ Дмитрий Дымбрылов, его заместитель Наталья Гладкова и бывший директор по реализации проектов комплексной малоэтажной застройки в ОАО «ПЗСП» Иван Овчинников.

Подчеркнем, что во время обысков в квартире министра Балуева были найдены боеприпасы, и, как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении него полиция возбудила еще одно уголовное дело. Кроме этого, местные СМИ сообщают, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю, расследующие дело о хищениях в МФЦ, обнаружили на счетах арестованного министра 21,6 млн рублей.

Отметим, что за 2014 год чиновник задекларировал 2,3 млн рублей доходов, а за 2015 год — 6,6 млн рублей.

Позже Ленинский районный суд Перми поддержал ходатайство следователя и принял решение о продлении ареста краевого министра связи Евгения Балуева до 1 ноября.

По версии следствия, Балуев в 2014 году создал организованную группу и вовлек туда сестру своей жены Гладкову, назначенную на должность замдиректора МФЦ. Она, в свою очередь, обратилась к услугам бизнесмена Ивана Овчинникова, который подыскал подрядные организации для ремонта в филиалах МФЦ по завышенным ценам. Овчинников готовил фиктивные документы на выполненные работы и передавал Гладковой. Она несла бумаги на подпись директору МФЦ Дмитрию Дымбрылову, который тоже подчинялся незаконным распоряжениям Балуева.

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