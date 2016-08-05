Вашингтон, 5 августа, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри собирается в Турцию в конце августа, несмотря на напряжённые отношения между двумя странами. Об этом со ссылкой на турецкий МИД передаёт ABC News.

Foreign and Commonwealth Office Джон Керри

В июле турецкое правительство выразило возмущение отсутствием солидарности со стороны его союзников по НАТО в период после неудавшегося госпереворота. Анкара критикует Вашингтон за то, что его власти отказываются выдать мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последний, по мнению официальной Анкары, стоит за путчем военных 15 июля.

Бывший союзник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ныне живёт в добровольном изгнании в штате Пенсильвания. 4 июля, как сообщало ИА Регнум, стамбульский суд официально выдал ордер на арест лидера движения «Хизмет». Вашингтон отказывается экстрадировать Гюлена ввиду отсутствия доказательств его вины в подготовке путча.