Иркутск, 5 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. МЧС России назвало причину крушения самолета Ил-76, принимавшего участие в тушении лесных пожаров в Иркутской области. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства сегодня, 5 августа.

mchs.gov.ru Место крушения самолёта Ил-76 в Иркутской области

Самолет и его экипаж погибли 1 июля. По данным МЧС причиной крушения стали внешние факторы. Речь идет о сильном задымлении местности, вызванном лесными пожарами, мглой над землей и высокой турбулентностью от горящей тайги. Из доклада членов экипажа следовало, что земля просматривалась только непосредственно под самолетом, или вообще не просматривалась.

По данным метеосводок, в районе крушения было очень сильное задымление. Сперва самолет шел на высоте 250−400 метров, а затем начал снижение, чтобы сбросить воду на очаг возгорания.

В МЧС подчеркивают, что полеты на малых высотах при тушении пожаров для сотрудников ведомства — стандартная практика, так как иначе от сброса воды эффекта не будет — на большой высоте она просто испарится в воздухе от жара огня.

Самой эффективной высотой для ликвидации огня считает высота от 60 до 100 метров. На такой высоте всегда срабатывает предупреждение о приближении земли, что для работы пожарной авиации является нормой.

Напомним, 1 июля в Иркутской области разбился самолет Ил-76 МЧС России, который принимал участие в тушении лесных пожаров. На его борту находился экипаж из 10 человек, все они погибли.