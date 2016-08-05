Чебоксары, 5 августа, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Рассмотрение резонансного решения властей Чувашии об урезании социальных выплат работающим ветеранам труда продолжится в Верховном суде России. Участвовать в процессе и представлять интересы пенсионеров, оставшихся без денежной льготы, будет уже Генеральная прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Нарушены права, как мы говорим, персонифицированной категории граждан. Это пенсионеры, которых мы должны защищать», — заявил на пресс-конференции сегодня, 5 августа, прокурор Чувашии Сергей Легостаев, заверив, что «мы будем идти «до точки» в этом вопросе».

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Глава прокуратуры Чувашии, возвращаясь к истории вопроса, подчеркнул, что ведомство участвовало в обсуждении законопроекта, и «писали свои возражения, поскольку он не соответствовал смыслу федерального закона». «Официальные возражения были направлены в Государственный совет. К сожалению, нас не услышали. Закон прошёл соответствующую процедуру, был принят. Мы обжаловали в суде. Суд наш иск поддержал и признал эти изменения не соответствующими федеральному законодательству, признал фактически нарушение прав работающих пенсионеров. Сейчас проходит процедура обжалования Государственным советом», — сказал Сергей Легостаев, подчеркнув, что «вопрос серьёзный с точки зрения интересов».

«Нарушены права, как мы говорим, персонифицированной категории граждан. Это пенсионеры, которых мы должны защищать. В органах государственной власти республики, видимо, убеждены в своей правоте, мотивируя свои убеждения сложным финансовым положением, бюджетными отношениями», — отметил прокурор Чувашии, выразив уверенность в том, что в конечном итоге «всё будет приведено в рамки, которые определяет федеральный закон».

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29 июля дело направлено в Верховный суд России, дата апелляционного рассмотрения пока не определена. Участие в процессе уже будет обеспечиваться Генеральной прокуратурой. «Используя свои полномочия, мы будем идти «до точки» в этом вопросе», — заверил прокурор Чувашии.

В случае, если суд поддержит прокуратуру, то, вероятнее всего, речи о какой-либо компенсации ветеранам труда за прошедшие месяцы не будет. То есть власть выиграет при любом исходе, и чем дольше затягивается процесс — тем больше экономия. По оценке прокуратуры, речь идёт о 600 млн рублей в год.

«Ситуация сложная, потому что Верховный суд Чувашской Республики вынес решение признать это законным действием со дня вступления решения в законную силу. То есть, допустим, если 1 октября решение суда вступит в законную силу, то значит данная норма (об урезании соцвыплат, ИА REGNUM) не будет действовать с 1 октября», — пояснил начальник отдела Алексей Зольников.

Между тем подобные дела появляются и в других регионах. «Буквально вчера мне звонили коллеги из Нижегородской области», — сказал Алексей Зольников.

«Всё это обуславливается тяжёлым экономической ситуацией, и власть старается бюджет как-то удержать и, видимо, сэкономить. Но всему должны быть разумные рамки. И рамки закона. Мы должны соблюдать федеральное законодательство и законодательство субъекта должно соответствовать федеральному, как бы ни была тяжела жизнь», — подчеркнул Сергей Легостаев.

Комментируя отношения с властью в связи с данным делом, прокурор Чувашии заверил, что это только «укрепляет авторитет прокуратуры, в том числе и в глазах власть имущих».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки. Урезание соцвыплат коснулось и работающих пенсионеров, имеющих звание ветеран труда: в случае продолжения трудовой деятельности, с января 2016 года они перестали получать ежемесячные выплаты (1082 рубля в месяц). В регионе продолжают трудовую деятельность порядка 30 тыс. ветеранов труда Чувашии.

С этим решением не согласилась прокуратура Чувашии, направив протест от имени руководителя ведомства Сергея Легостаева. В документе отмечается, что «предоставление мер социальной защиты ветеранам труда в зависимости от прекращения ими трудовой деятельности незаконно». В документе поясняется, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, объясняя причину урезания соцвыплат, заявлял, что принятие решений, не обеспеченных финансово, — популизм. В феврале этого года, говоря об отмене льгот, Игнатьев дал довольно пространные комментарии: «Касаясь льгот по ветеранам, по другим категориям жителей. Соответствующее решение мы принимали, когда другая ситуация была. Но позиция была обозначена на федеральном уровне — с точки зрения подходов защиты малообеспеченных семей, малоимущих семей расставить приоритеты. С точки зрения подхода принципа нуждаемости и принципа адресности. Мы сейчас по муниципалитетам ездили, везде и всюду эти вопросы задают».