Вашингтон, 5 августа, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Дональд Трамп совершил редкий приём, признав свою ошибку в том, что якобы видел видео, на котором США переводят наличные деньги в Иран, пишет Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бигуди

В своём «твиттере» он написал сегодня: «Самолёт, который я видел по телевидению, был самолётом-заложником в Женеве, Швейцария, а не самолётом с $400 млн наличными, отправляющимися в в Иран!»

Трамп выразил своё возмущение по поводу выплаты 400 миллионов долларов Вашингтоном Тегерану в этом году. Средства были переведены в тот же день, когда Иран освободил четырёх американских заложников. Республиканцы назвали действие Белого дома выкупом. Администрация Обамы утверждает, что США законно передали причитающиеся Ирану деньги.

Ранее 3 августа миллиардер Трамп заявил, что видел видеоролик с доставкой денег.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, официальные представители администрации президента США подтвердили факт пересылки 400 миллионов долларов Ирану. Однако, по их словам, данные деньги не были выкупом за выход из заключения четырёх граждан США или взяткой для урегулирования по «ядерному вопросу». Данная сумма является давним долгом Америки, это первый взнос, который США должны заплатить в рамках урегулирования несостоявшихся оружейных сделок времён Шаха. Всего по решению Гаагского трибунала американская сторона должна заплатить Ирану 1,7 миллиарда долларов.

На инцидент с пересылкой денег Ирану и совпадение с выходом на свободу четырёх ранее задержанных американских граждан обратил внимание американский сенатор Марк Кирк. На администрацию президента Обамы обрушился вал критики — Белый дом обвинили в отходе от «правила не платить за заложников» и «спонсорстве международного терроризма».