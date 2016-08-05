Махачкала, 5 августа, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Сегодня, 5 августа, стало известно о смерти девочки-подростка, которая была в числе пострадавших в результате взрыва газа в махачкалинском банкетном зале «Лайли». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM Последствия взрыва газового баллона в Махачкале

По данным ведомства, погибшая девочка 2001 года рождения получила ожоги всего тела, а также были повреждены внутренние органы. «Четыре человека находятся в реанимации, среди них — еще один ребенок, который находится в критическом состоянии», — сообщили в министерстве.

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В республиканском ожоговом центре все еще находятся 12 пострадавших при взрыве, еще один пострадавший находится в Центре травматологии. Восемь пострадавших были отправлены для лечения в Москву.

Напомним, в Махачкале в результате взрыва газового баллона в полуподвальном помещении банкетного зала «Лайли», где находилась кухня, пострадали 27 человек. Среди них две 15-летние девочки.