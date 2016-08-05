Салехард, 5 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В медучреждения Ямала за последние сутки с подозрением на сибирскую язву не поступило ни одного человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Сегодня, 5 августа, были выписаны из инфекционного отделения Салехардской окружной больницы первые прошедшие полный курс лечения пять человек. На профилактическом лечении остаются 66 человек. Диагноз «сибирская язва» подтвердился у 23 тундровиков, скончался от данного заболевания один 12-летний подросток.

Напомним, в ЯНАО вторую неделю борются со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе. С 25 июля в округе был введен карантин. Из 700 тысяч поголовья от данного заболевания скончалось 2349 оленей. Только за последние трое суток войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны России в зоне карантина в Ямальском районе уничтожили более 350 туш павших животных, сообщил начальник войск РХБЗ ЦВО генерал-майор Валерий Васильев.

«Выработана технология уничтожения павших животных, — говорит он. — Оно проводится двойным методом. Первый — это сжигание высокотемпературным полем, что уже гарантированно убивает сибирскую язву. Температурный режим уничтожения спор — более 110 градусов, как правило, 140−150º. Мы доводим температуру до 400−500 градусов. А после сжигания проводим дезинфекцию с помощью хлорной извести, нанося второй удар по сибирской язве, гарантированно уничтожая ее».

Начальник войск РХБЗ сообщил, что после обработки мест группового падежа скота будет проводиться воздушная доразведка для контрольного поиска одиночных павших животных. В последующем, в случае обнаружения отдельных туш, будут создаваться мобильные команды, которые будут локально их уничтожать и дезинфицировать место.

Напомним, очаг инфекции локализован, падёж оленей остановлен. Планируется, что в безопасной зоне Яр-Салинской тундры будет установлено порядка 100 новых чумов. По мере их готовности 96 тундровиков (в том числе 50 детей), которые пока находятся в пункте временного пребывания в школе-интернате в Яр-Сале, будут перебираться в свои новые традиционные «дома». К новым стойбищам подводят и оленей — порядка 45 тысяч голов, успешно прошедших вакцинацию.

Согласно постановлению правительства ЯНАО, из бюджета автономного округа выделено 90 млн рублей на оказание социальной поддержки населению, имущество которого было утрачено в результате вспышки сибирской язвы в Ямальском районе. Исходя из расчетов, на одно чум-хозяйство будет выделено порядка 900 тыс. рублей. В эту сумму входит приобретение: нюков брезентовых и суконных, шестов — в пределах 45 единиц, нартов мужских, женских для перевозки шестов, а также для хранения продуктов и вещей. Будут закуплены столы, комплекты посуды (котлы чугунные, чашки, тарелки, столовые приборы), необходимый хозяйственный инвентарь (топоры, лопаты, медицинские аптечки, умывальники), постельные принадлежности (одеяло, подушки, матрасы), техническое оснащение (мини-электростанции, печи, керосиновые лампы, электрические кабели), рулоны брезента и сукна для пошива одежды, оленья кожа для экипировки упряжек и многое другое.

Кроме того, предусмотрена адресная материальная помощь пострадавшим от вспышки сибирской язвы тундровикам — 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Как отмечают специалисты, последний зарегистрированный случай вспышки сибирской язвы фиксировался на Ямале в 1941 году. С 1968 года вся территория ЯНАО была официально признана чистой от данной инфекции. Жизнеспособность возбудителя сибирской язвы — 100 и более лет. Он устойчив к перемене температур. Передается от животных человеку. Ликвидируется лишь сжиганием заболевших животных. «От людей это заболевание практически не передается, только через кровь, рана к ране, — уточнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.— Чтобы заболеть, нужен носитель, непосредственный контакт с плохо обработанным мясом, жидкими средами носителя».

Предполагается, что ямальские олени в поисках корма наткнулись на оттаявший из-за аномальной для Ямала жары скотомогильник с погибшим от сибирской язвы животным и затем заразили друг друга.