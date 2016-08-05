Киев, 5 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

В Донбассе украинские войска готовы начать наступления на позиции ВС ДНР и ЛНР. Как сообщают РИА Новости, об этом 5 августа заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Что с одной стороны — военной, что с другой — политической, Киев готов к тому, чтобы попытаться еще раз решить наш конфликт силовым путем», —сказал Захарченко.

По его словам, возможное наступление ВСУ приведет к окончательному разрыву Минских соглашений. «С той стороны линии фронта все готово к наступлению — таковы данные нашей разведки. С другой стороны, с точки зрения политической, это будет со стороны Киева подрывом минского процесса. Даже больше — наступление Киева закроет минский процесс», — считает Захарченко.

При этом глава ДНР предупредил украинскую сторону в том, что «Минска-3» не будет. «Но если Киев опять на нас нападет, могу сказать одно — пусть не жалуются потом… «Минска-3» не будет», — подытожил Захарченко.

Напомним, 1 августа полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, глава Народного совета ДНР Денис Пушилин допустил начало активных боевых действий в Донбассе, если Киев продолжит затягивать выполнение Минских соглашений. «Если Украина не будет соблюдать хотя бы первые три пункта «Минска-2» (соблюдать режим прекращения огня и отвести тяжелые вооружения — прим. ИА REGNUM ), в Донбассе очень скоро возобновятся открытые боестолкновения», — прогнозирует Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов призвал граждан не бояться и не паниковать из-за возможного введения в стране военного положения. «Военное положение может вводиться исключительно, исходя из угроз безопасности страны. И в случае наличия угроз нашему суверенитету, безопасности страны в целом, в первую очередь военных угроз, безусловно, согласно Конституции, должно быть введено военное положение», — сказал Турчинов. По его словам, военное положение может быть введено как в отдельном регионе страны, так и во всей Украине, в зависимости от масштаба угроз — полномасштабного вторжения ВС Российской Федерации или активизации боев в Донбассе.