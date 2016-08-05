Махачкала, 5 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Средняя зарплата учителя в Дагестане 10−15 тыс. рублей, а у преподавателя вуза без научной степени — 15−20 тыс. Кандидат наук получает чуть больше — 20 тыс. рублей. Такие цифры называют сами педагоги. Но жить на эту зарплату, по мнению всех опрошенных корреспондентом ИА REGNUM в регионе, очень трудно, приходится искать заработок на стороне.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По словам преподавателя Дагестанского государственного университета Ажий Абиевой, молодые преподаватели зачастую бывают без научной степени или звания доцента, а это зарплата менее 20 тыс. рублей. Поэтому они предпочитают зарабатывать репетиторством. С ужесточением правил проведения ЕГЭ в республике, к услугам репетиторов прибегают многие родители.

Другой преподаватель того же вуза, не пожелавший назвать своего имени, отмечает, что некоторые преподаватели рискуют брать взятки во время сессии за экзамен или зачет во многом из-за необходимости хоть немного заработать. «На этой зарплате не проживут молодые преподаватели, которым надо обустроиться, покупать жилье, жениться или растить детей. Для них сессия — это хорошее подспорье к зарплате. И это только если на престижных факультетах работают, где во многом учатся дети богатых родителей, и которые могут больше заплатить», — сообщил он.

По словам кандидата исторических наук Зураба Гаджиева, зарплаты молодого преподавателя на семью не хватит. Хватит, только если он один и копить не нужно. Слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что надо идти в бизнес, чтобы зарабатывать, можно воспринимать как прямую «команду» к коррупции, считают учителя.

«Получается, нужно брать взятки. То есть, по совету Медведева, забывать собственное призвание и идти, таким образом, в своего рода «бизнес», — заявил Гаджиев.

Учитель одной из средних школ Махачкалы Кавсарат Магомедова сообщила, что она в месяц получает 12 тыс. рублей. При этом уточнила, что значительную часть зарплаты учителя могут составить деньги из так называемого фонда стимулирования учителей. Поэтому разница в зарплате учителей может быть довольно высокая. Директор школы во многом решает, кого «стимулировать».

Однако данные министерства образования и науки немного отличаются от озвученных самими преподавателями. Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь министерства образования и науки республики Дагестан Эльмира Шейхова, по официальным данным, за 2015 год средняя зарплата учителей в школах Дагестана составляет 18 978 рублей, а преподаватели вузов получают в среднем 19 127 рублей. Данных за 2016 год пока еще нет, сообщили в министерстве.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, на вопрос преподавателя из Дагестана о том, почему у учителей маленькие зарплаты, посоветовал им заниматься бизнесом. Премьер-министр сказал, что учитель — это «больше призвание». Учителя и преподаватели вузов из регионов РФ остро отреагировали на слова премьера, а в интернете появилась петиция за отставку Медведева.