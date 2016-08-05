Москва, 5 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Дмитрий Аленичев ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба клуба.

spartak.com Дмитрий Аленичев

Сообщается, что до назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет Максим Каррера.

Руководство «Спартака» поблагодарило Аленичева за проделанную работу и пожелало дальнейших успехов.

Напомним, в мае этого года совет директоров «Спартака» решил продлить контракт с Аленичевым ещё на год. В чем причина расторжения контракта не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Аленичев, который долгие годы играл за «Спартак», стал тренером этого клуба в июне 2015 года.