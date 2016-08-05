Киев, 5 августа, 2016, 18:40 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

В 2016 году Министерство обороны Украины может быть недофинансировано на 6,5 млрд грн (262 млн долл). Об этом 5 августа на заседании комитета реформ Минобороны и ВСУ заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает ИА REGNUM.

«Существует серьезный риск, что Минобороны может быть недофинансировано на 6,5 млрд грн по результатам финансового года», — признался Полторак.

Кроме того, министр призвал правительство выделить на нужды военного ведомства дополнительно 7 млрд грн (282 млн долл). Полторак дал поручение до сентября разработать новую систему питания украинских солдат. «После недавней проверки воинской части оперативного командования «Юг» крайне необходимо к сентябрю этого года разработать новую систему питания и с 2017 года начать ее внедрять», — добавил военный.

По его словам, реформа Минобороны завершится до конца 2018 года, а Генштаба и ВСУ — до конца 2020 года. Полторак уточнил, что количество структурных подразделений аппарата Минобороны сейчас оптимизировано с 25 до 18, а численность уменьшена до 200 человек. Глава Минобороны отметил, что с начала 2016 года контракт на службу в рядах ВСУ заключили 43,5 тысяч военнослужащих. «Нами обеспечена устойчивая тенденцию роста количества военнослужащих военной службы по контракту. В среднем ежемесячно количество контрактников у нас увеличивается на 6 тыс человек. В настоящее время их численность составляет 43 509 человек», — подчеркнул Полторак.

Министр также проинформировал, что до конца 2016 года Генштаб планирует привлечь к службе по контракту еще около 20 тыс человек.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО сообщает, что командование 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ инициировало служебную проверку относительно обеспечения военнослужащих 93-й ОМБр. Основанием для проведения проверки послужил опубликованный в сети видеоролик, на котором мужчины в полувоенной-полугражданской форме одежды, представившись военнослужащими 93-й ОМБр, жалуются на проблемы с поставкой воды и качеством пищи.

«Предварительно выяснилось, что съемка происходила не на позициях 93-й бригады, а люди, которые жалуются на якобы неудовлетворительное обеспечение, не проходят службу в военной части», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты служебной проверки будут обнародованы руководством бригады по ее завершению.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля советник президента Украины Юрий Бирюков отметил, что в воинской части г. Николаева отравились восемь солдат ВСУ. При этом он показал фото солдатской еды с тараканами и червями. «8 бойцов одной воинской части обратились в медпункт с жалобами на отравление. Реакция местного командования была молниеносной — с бойцами проведена «воспитательная» беседа, они себя чувствуют «великолепно», — пишет Бирюков в Facebook, добавив, что об этой проблеме узнал случайно от одного из военнослужащих медпункта. Бирюков добавил, что в столовых двух воинских частей Николаева с раннего утра ведется хаотично-паническая работа по наведению порядка на складах и в помещениях столовых.

Напомним, ранее в 169-ом учебном центре «Десна» (Черниговская область) в результате внеплановой проверки были выявлены массовые нарушения условий хранения продуктов, а также установлено их низкое качество. В частности, доказана фальсификация сыра и сливочного масла. По результатам лабораторных исследований, в этих продуктах было обнаружено 100% жиров неживотного происхождения (трансжиры). В продукте под названием «сыр твердый» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в продукте под названием «масло» плесневые грибы и дрожжи рода «Кандида». В мясе говядины первого сорта были обнаружены бактерии кишечных палочек. Генерал Полторак поручил главному военному прокурору Анатолию Матиосу расследовать ситуацию с качеством питания военных в центре «Десна».