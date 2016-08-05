Ульяновск, 5 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Топ-менеджер ульяновского авиазавода Андрей Капустин утверждает, что должностей лишатся только сотрудники на 10 уровнях управления, потому что «часто поставленная задача доходит до конечного исполнителя в искаженном виде, как по испорченному телефону», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сразу отмечу: «Авиастар» сейчас работает успешно. Завод загружен заказами на ближайшие пять лет. Поэтому волноваться не о чем — работа будет, — прокомментировал 73online.ru слухи о массовом сокращении персонала Андрей Капустин. — Но качественно функционировать в том виде, в котором предприятие находится сейчас, оно не может. Это очевидно. Нужны изменения организационной структуры завода, нужна ее оптимизация, чем мы и занимаемся. На предприятии сейчас 10 уровней управления. Поэтому часто поставленная задача доходит до конечного исполнителя в искаженном виде, как по испорченному телефону. Все эти 10 уровней мы будем сокращать».

«Но речь не о 400 рабочих мест. А где-то о 30 управленцах, которые лишатся должностей, — продолжил топ-менеджер «Авиастар-СП». — Из них часть уйдет на пенсию, часть перейдет на другие рабочие места. Те, кто не захочет этого сделать, будут сокращены по закону — их уведомят за 2 месяца и сделают все выплаты. Однако оптимизированная оргструктура предполагает, что на «Авиастаре» появятся и новые отделы. Например, по техническому сопровождению проектов. Теперь главный вопрос: зачем все эти изменения. ОАК ставит перед нами задачу через 3 года превратить «Авиастар-СП» в завод быстрого реагирования. Чтобы он мог оперативно встраиваться в новые программы и проекты. Имея прежнюю структуру управления производством, достичь этой цели мы не сможем. Завод должен стать более мобильным. Поэтому перемены здесь необходимы».

Как сообщало ИА REGNUM, руководство АО «Авиастар-СП» намерено провести оптимизацию работников. Речь шла о 400 сотрудниках.