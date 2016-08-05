Санкт-Петербург, 5 августа, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали сегодня мужчину, который, по версии следствия, совершил не менее 18 изнасилований в Петербурге и Ленобласти, проникая в дома своих жертв через форточку. Об этом сообщило 5 августа Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

proza.ru Форточка

По подозрению в совершении этих преступлений, имевших широкий общественный резонанс, задержан Дмитрий Попов, 1971 года рождения.

По данным следствия, с апреля 2010 года по ноябрь 2015 года в раннее утреннее время Попов не менее восьми раз проникал в квартиры на первом этаже петербургских домов через форточку. Там он нападал на женщин, зажав им рот рукой, после чего насиловал их, а также совершал в отношении женщин иные действия сексуального характера.

Преступления совершались на территории Калининского и Выборгского районов города.

«Кроме того, установлена причастность данного лица к совершению не менее 10 аналогичных преступлений на территории Ленинградской области, которые он совершал начиная с 2005 года», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В отношении Попова расследуется дело по ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ («Изнасилование, насильственные действия сексуального характера»). По каждому эпизоду этих преступных действий подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании предполагаемому сексуальному маньяку меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в отношении 55-летнего петербургского предпринимателя Георгия Томашевича, в загородном коттедже которого под Петербургом в начале июня было обнаружено пять детей, было возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в преступлениях сексуального характера. До этого бизнесмен стал фигурантом дела о развращении подростка, которого взял под опеку.