Берлин, 5 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Немецкие авиакомпании Air Berlin и Condor будут требовать дополнительную плату за еду и напитки на внутриевропейских рейсах, передаёт Die Zeit. Air Berlin объявила сегодня о новой концепции для экономкласса под названием «Buy-on-Board».

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При перелётах на короткое и среднее расстояние авиаперевозчик будет взимать деньги за еду и напитки. Изменения должны вступить в силу ещё в этом году.

Дочернее предприятие компании Thomas-Cook — Condor дало понять, что пассажиры экономкласса при дальних перелётах лишь до конца октября будут получать воду, кофе и чай бесплатно. За другие напитки и еду фирма и ранее требовала деньги.

Борющаяся с финансовыми проблемами Air Berlin и вторая авиакомпания Германии на сэкономленные средства планирует ввести бизнес-класс на рейсах внутри Европы. На полётах короткой и средней дистанции первый ряд сидений будет выделен для бизнес-клиентов. Бизнес-класс включает бесплатное среднее сиденье, как в Lufthansa, приоритетную регистрацию, дополнительный багаж, преимущество при посадке в самолёт, а также бесплатное питание и напитки на борту.