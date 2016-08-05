Москва, 5 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Быстро же Дмитрий Аленичев понял, что в этом «Спартаке» он ничего добиться не сможет. Но скорее всего, это просто выплеск эмоций, как у Аленичева, подавшего в отставку, так и у руководства клуба, эту отставку принявшего.

Дмитрий Голубович Дмитрий Аленичев

Вернуть Унаи Эмери невозможно, да и не нужно. Аленичев был на своём месте, амбициозный и достаточно квалифицированный тренер. Только молодой.

Тренеры «Спартака» за последние годы:

Невио Скала январь 2004 — сентябрь 2004

Александр Старков сентябрь 2004 — апрель 2006

Владимир Федотов 1 июня 200 619 июня 2007

Станислав Черчесов 19 июня 2007 — 14 августа 2008

Микаэль Лаудруп 12 сентября 2008 — 15 апреля

Валерий Карпин 22 декабря 2009 — 10 июля 2012

Унаи Эмери 10 июля 2012 — 26 ноября 2012

Валерий Карпин 26 ноября 2012 — 18 марта 2014

Дмитрий Гунько18 марта 2014 — 31 мая 2014

Мурат Якин 15 июня 2014 — 10 июня 2015

Дмитрий Аленичев 10 июня 2015 — настоящее время?