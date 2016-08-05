Екатеринбург, 5 августа, 2016, 18:19 — ИА Регнум. В отношении матери девочки, которая выпала с восьмого этажа одного из домов в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Свердловской области.

Детская игрушка

Сообщается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). По данной статье женщине грозит штраф.

Также информация о происшествии направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, накануне в Екатеринбурге с восьмого этажа дома № 110 по улице Бебеля выпала четырехлетняя девочка. Она зацепилась за карниз на пятом этаже, а затем полетела дальше вниз головой.

Девочку спас случайный прохожий — Александр Продовиков. Он поймал её на руки. Сам Александр получил множественные переломы одной из рук, девочка получила перелом плеча и черепно-мозговую травму, но осталась жива.