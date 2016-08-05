Тольятти, Самарская область, 5 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Будучи президентом тольяттинского автозавода, Бу Андерссон санкционировал подписание большого количества договоров с компаниями-консультантами, часть которых могла привлекаться при участии его гражданской жены — Катержины Матушковой. Об этом сообщает газета «Самарское обозрение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бу Андерссон

По данным издания, на фоне идущих массовых увольнений рабочих и инженеров консультантам было выплачено как минимум 1,5 млрд руб. за услуги, которые должны были выполнять штатные сотрудники завода.

В распоряжении газеты оказались копии этой части договоров, заключенных предприятием с иностранными консалтерами в период с 2014 по 2015 год. Соответствующие услуги автозаводу оказывали как минимум семь компаний: Applied Value, LLC (США), Technical Problem Solutions, LLC (США), Consalting4Drive, GmbH (ФРГ), Logio, S.R.O. (Чешская Республика), Boston Consulting Group (США, филиал в Москве), «Эм Си Шекспир» (Чешская Республика), Alvarez$Marsal, LLP CIS (Великобритания, филиал в Москве).

Иностранные специалисты должны были консультировать автозавод по самому широкому спектру вопросов — от развития закупок, логистики и финансов до разработки методики управления продуктовым портфелем. Большинство экспертов отмечают, что автозавод вполне мог снизить затраты на соответствующие услуги, обратившись к отечественным компаниям. Или же вообще обойтись трудом собственных штатных специалистов, которые бы поработали за и так начисляемую им зарплату.

Эксперты сомневаются в эффективности консалтинговых расходов АвтоВАЗа. «Стоимость услуг еще могла бы быть такой высокой, если бы все консультационные компании были очень именитые. Однако большинство из тех, что фигурируют в списке, малоизвестные, и о результативности их работы можно только догадываться. Соответственно, не очень понятен размер гонораров этих консультантов. Есть и заказы в именитых компаниях, например, в одной из известных фирм заказывали проект по снижению капитальных затрат, и там, как я понял, модель оплаты такая: фиксированная часть и — дополнительно — оплата в виде переменной в проценте от результата. Из материалов следует, что фиксированную оплату эти именитые коллеги получили, а вот переменную, судя по предоставленным данным, — нет. Это может говорить о том, что какого-либо результата вовсе не было достигнуто. А значит, и фиксированная часть была просто выброшена впустую», — поясняет директор ООО «ДСТС «Финанс Консалтинг» Дмитрий Цибизов.

Супруга Андерссона Катержина Матушкова во многом могла влиять на заключение как минимум части контрактов, которые вызывали вопросы к бывшему руководителю АвтоВАЗа. Летом 2014 г. Матушкова стала начальником отдела по промышленности, а затем — директором проекта по корпоративному развитию АвтоВАЗа. Именно в период ее появления в Автограде на заводе появляется большое количество консультантов из Чехии.

Примером того, как делались «дела» консультантами, привлеченными при ее участии, может служить история, произошедшая с РR-блоком завода, пишет «Самарское обозрение». В 2014 г. на АвтоВАЗе появились представители чешской компании McShakespeare, основанной в 2013 г., то есть буквально в период прихода Андерссона и Матушковой на предприятие. Штаб-квартира ее находится в Праге. Специализируется McShakespeare, согласно данным сайта, на «связях и взаимодействии с общественностью». Сам сайт — на чешском языке, но имеет и наспех (видимо, под контракт) сляпанную версию на русском. В ней можно почитать характеристики специалистов агентства. Например, такие: «Нина обучилась СМИ на факультете социальных наук Карлова университета. Она осталась верной данной специальности и в течение нескольких лет прошла через несколько пиар-агентств, чтобы завладеть миром. Ее путешествие завело ее на третий этаж одного дома в Дейвицах, где кроме пиар и управления проектами она нашла себе применение также в качестве агентурного гигиениста».

«Агентурные гигиенисты», как утверждают источники «СО», сразу же по приходе на предприятие вступили в конфликт с куратором направления РR Владимиром Степановым. Сам Степанов отказался как-либо комментировать произошедшее. Как уверяют источники на заводе, в феврале — марте Матушкова настояла на непродлении истекавшего контракта со Степановым.

После чего McShakespeare уже в марте заключили с автозаводом контракт, в рамках которого решали две задачи: искали в России директора по спортивным коммуникациям и директора по РП за 28 млн руб., а попутно разрабатывали для АвтоВАЗа все, что касалось РR-стратегии, в том числе печатные и прочие тексты — уже за 1,1 млн евро. Все «агентурные гигиенисты», за исключением одного человека, вообще не говорили по-русски. И никогда не работали в России. Соответственно, они не могли читать какие-либо тексты, оценивать в полной мере кандидатов и т.д. Но этим они и не занимались — текущую деятельность осуществляла профильная служба АвтоВАЗа. А деньги получала чешская компания.

Вскоре после ухода Бу Андерссона с занимаемого поста возникло уголовное дело, касающееся отношений АвтоВАЗа с консалтинговыми компаниями, напоминает «Волга ньюс». В апреле 2016 года правоохранители заподозрили неких лиц из числа сотрудников ООО «Джейкобсон партнерс» в совершении хищения денежных средств АвтоВАЗа. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». На тольяттинском заводе в сферу деятельности компании входили оптимизация персонала и перестройка его управленческой структуры. Расследованием занималось следственное управление У МВД России по г. Тольятти. На допрос вызывался Бу Андерссон.

Однако детализация вызвавших вопросы контрактов долгое время отсутствовала, равно как и информация о ходе дела. В июне сменивший Андерссона Николя Мор в интервью газете «Ведомости» сообщил, что все консалтинговые затраты «остановлены».

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